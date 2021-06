Antwoorden op Veel Gestelde Vragen over inreisvoorwaarden Marokko

De aankondiging over de hervatting van het vliegverkeer van en naar Marokko zorgde de afgelopen dagen voor een stortvloed aan vragen.

In dit stuk geven we antwoord op een aantal veel gestelde vragen. Het artikel zal worden bijgewerkt naarmate er meer informatie wordt vrijgegeven door de Marokkaanse autoriteiten.

Welke luchtvaartmaatschappijen worden getroffen door de hervatting van vluchten?

Alle luchtvaartmaatschappijen kunnen vanaf 15 juni weer vliegen op Marokko.

Mogen ook niet-Marokkanen naar Marokko reizen?

De nieuwe bepalingen hebben betrekking op alle reizigers, ongeacht de nationaliteit.



Is mijn vliegticket voor een vlucht tussen 10 juni en 15 juni nog geldig?

Je zult een nieuwe ticket moeten kopen of de ticket moeten wijzigen als dat mogelijk is volgens de aankoopvoorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappij. Veel luchtvaartmaatschappijen bieden gratis ticketwijzigingen aan. Anderen stellen een voucher beschikbaar voor (een korting op) een andere vlucht.

Kan ik voor de zomervakantie-campagne Marhaba 2021 via Spanje oversteken?

Er zijn geen Spaanse havens opgenomen voor de bootverbindingen die gepland zijn voor Marhaba 2021. Alleen de Franse (Sète, Marseille) en Italiaanse (Genua) havens bieden een passagiersaansluiting met havens van Tanger en Nador, zoals ook in coronajaar 2020 het geval was.



Heb ik een PCR-test nodig als ik een vaccinatiebewijs heb?

Ja! Je hebt altijd een negatieve PCR-test (48 uur) nodig. Ook als je volledig gevaccineerd bent. Dit geldt zowel voor landen uit Lijst A (relatief veilig) en Lijst B (hoog besmettingsrisico). Het vaccinatiecertificaat heeft enkel het voordeel dat je zonder beperkingen binnen Marokko en buiten de avondklokuren kunt reizen.

Is één dosis vaccin voldoende voor een geldig vaccinatiebewijs?

Het vaccinatiebewijs is in Marokko alleen geldig als de tweede injectie ten minste vier weken oud is. Het is niet bekend wat de regels zijn voor mensen die volgens de regelgeving in het herkomstland slechts één vaccin nodig hebben, bijvoorbeeld in het geval van een eerdere coronabesmetting of de toediening van één dosis van het Janssen-vaccin.



Wat zijn de voorwaarden om Marokko binnen te komen vanuit een land uit Lijst B?

Voor reizigers uit landen uit Lijst B moet eerst toestemming worden verkregen van Marokkaanse diplomatieke vertegenwoordigingen (consulaten en ambassades). Bij aankomst in Marokko dien je te beschikken over een ​​negatieve PCR-test (48 uur) en geldt een quarantaineplicht van 10 dagen.

Waar vindt de verplichte quarantaine plaats voor reizigers uit landen uit Lijst B?

De 10-daagse quarantaine moet plaatsvinden in één van de hotels op de lijst die door de autoriteiten zal worden verstrekt. De kosten voor het verblijf zijn voor de verantwoordelijkheid van de reiziger. Ook (volledig) gevaccineerden die uit deze landen komen geldt een quarantaineplicht.



Welke landen zijn opgenomen in Lijst B?

De landen in Lijst B worden twee keer per maand bijgewerkt. De huidige lijst bevat de volgende landen:

Afghanistan, Algerije, Angola, Argentinië, Bahrein, Bangladesh, Benin, Bolivia, Botswana, Brazilië, Cambodja, Kameroen, Kaapverdië, Chili, Colombia, Congo, Democratische Republiek Congo, Cuba, Verenigde Arabische Emiraten, Eswatini, Guatemala, Haïti, Honduras, India, Indonesië, Iran, Irak, Jamaica, Kazachstan, Kenia, Koeweit, Lesotho, Letland, Liberia, Litouwen, Madagaskar, Maleisië, Malawi, Maldiven, Mali, Mauritius, Mexico, Namibië, Nepal, Nicaragua, Niger, Oman, Oeganda, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Qatar, Centraal-Afrikaanse Republiek, Noord-Korea, Seychellen, Sierra Leone, Somalië, Soedan, Zuid-Afrika, Sri Lanka, Zuid-Soedan, Syrië, Tanzania, Tsjaad, Thailand, Togo, Oekraïne, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Jemen, Zambia en Zimbabwe.



Welke landen zijn opgenomen in Lijst A?

Alle landen die niet zijn opgenomen in Lijst B.

Waarom is mijn land opgenomen in Lijst B als het aantal coronabesmettingen lager is dan dat van landen in Lijst A?

De lijst van landen in Lijst B wordt opgesteld door het Marokkaanse wetenschappelijk comité op basis van de epidemiologische gegevens van het land en gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Verschillende factoren spelen daarbij een rol en niet enkel het aantal coronabesmettingen.

Ik woon in Marokko en ben ingeënt. Kan ik naar het buitenland reizen?

Als u in het bezit bent van de vaccinatiepas, kunt u zonder voorafgaande toestemming van de Marokkaanse autoriteiten naar het buitenland reizen. Let echter wel op de voorwaarden die het land van bestemming stelt. Zo herkennen verschillende Europese landen het Chinese coronavaccin Sinopharm niet (zoals Frankrijk). Je moet in dit geval ook een ​​recente negatieve PCR-test laten zien.

© MAROKKO.NL 2021