Marokko gestart met verstevigen grensbewaking Ceuta

Marokko is begonnen met het versterken van het grenshek langs de Spaanse enclave Ceuta.

Aan de Marokkaanse zijde van de grens zijn bouwvakkers op verschillende locaties bezig met aanbrengen van betonplaten, onder meer bij de Tarajal-grensovergang.

De bouwwerkzaamheden zullen zich uitstrekken tot het grenshek van Beliones ten noordwesten van Ceuta. Naast de aanleg van betonplaten, die niet alleen bovenop de golfbrekers maar ook langs het strand worden opgetrokken, heeft Marokko ook meer prikkeldraad bevestigd. Het doel is om de grensoversteek "onbegaanbaar" te maken voor migranten.

De grensversterking komt in de nasleep van de migratiecrisis waarbij enkele weken geleden duizenden migranten de grensovergang bestormden. Meer dan 8.000 illegale migranten slaagden er in het Spaanse grondgebied binnen te komen.



Ondanks de belofte van Spanje om de illegale doorgang langs van de Tarajal-golfbrekers te versterken heeft het Zuid-Europese land tot dusver enkel het toezicht verscherpt en geïnvesteerd in afschrikmiddelen zoals waarschuwingsborden, meldt het Spaanse dagblad El Faro.

De afgevaardigde van de Spaanse regering Salvadora Mateos benadrukte in haar laatste officiële optreden dat er naast de basisversterkingen "geen specifieke verdere werken" gepland zijn.



De recente diplomatieke spanningen tussen Spanje en Marokko hebben zich verspreid over veel aspecten van wat ooit een langdurige relatie is geweest: Marokko weigerde Spanje mee te laten doen met de grote militaire oefening 'African Lion'. Ook is Spanje uitgesloten voor deelname aan de jaarlijks terugkerende zomervakantie-campagne Marhaba 2021.

Ondanks de spanningen en met het UEFA EK voetbal in het vooruitzicht, nam Spanje contact op met Rabat om hulp te vragen bij gezamenlijke initiatieven ter bestrijding van terrorisme.

