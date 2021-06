Madrid niet blij met Marokkaanse uitsluiting Spaanse havens Marhaba 2021

Spaanse havens zijn niet meegenomen in het plan voor de geleidelijke heropening van de Marokkaanse grenzen.

Voorlopig hebben de Marokkaanse autoriteiten slechts voor drie havens gekozen, namelijk die van Sète en Marseille (Frankrijk) en die van Genua (Italië).

Spanje is daarentegen het belangrijkste doorvoorland voor Europese Marokkanen. De economische verliezen aan Spaanse zijde kunnen daarom oplopen tot meer dan ruim € 1,15 miljard als gevolg van het recente besluit van Marokko om Spanje niet mee te namen in de jaarlijks terugkerende zomervakantie-campagne Marhaba 2021.

In cijfers vertegenwoordigt de jaarlijks terugkerende oversteek de grootste reisbeweging van mensen en voertuigen tussen twee continenten ter wereld. In 2019 kwamen 3.340.045 passagiers en 760.215 voertuigen op deze manier het Noord-Afrikaanse land binnen.



De uitsluiting van Spaanse havens komt te midden van opgelopen diplomatieke spanningen tussen Madrid en Spanje, nadat de separatistenleider en gezochte mensenrechtenschender Brahim Ghali kon worden opgenomen in een Spaans ziekenhuis.

Volgens het Spaanse dagblad La Razon kan het wegblijven van Marokkaanse reizigers zorgen voor grote verliezen omdat uitgaves aan boottickets, accommodatie, brandstof en andere bestedingen uitblijven.



Professionals in de sector in Spanje verzekeren echter dat de verliezen groter zullen zijn. De commercieel directeur van het maritiem transportbedrijf FRS geeft in een interview met radio Antena 3 aan dat de Marhaba-campagne (Paso del Estrecho) alleen al qua boottickets meer dan € 500 miljoen opbrengt.

Manuel Piedra, voorzitter van Aesba, de vereniging van aannemers van rederijen in de haven van Algeciras, meent dat elke tussenstop van een schip in de haven duizenden euro's omzet genereert in vele sectoren, variërend van inkomsten voor de rederijen tot de betrokken voedings-, brandstof- en afvalinzamelings-bedrijven.



De burgemeester van de havenstad Algeciras, het vertrekpunt voor veel Marokkaanse diaspora (MRE), zegt het Marokkaanse besluit met lede ogen tegemoet te zien. "Het betekent slecht nieuws voor Spanje als geheel en voor Algeciras in het bijzonder", zegt de burgemeester die hoopvol blijft op een ommekeer na de viering van het offerfeest Eid al-Adha.

Desalniettemin benadrukte het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dat Marokko het plan elke twee weken zal herzien.

© MAROKKO.NL 2021