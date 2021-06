IKEA opent deze maand vestiging in Noord-Marokkaanse Tetouan

De wereldleider in meubels en decoratie, IKEA, kondigde maandag de aanstaande opening aan van een tweede vestiging in Marokko.

De nieuwe vestiging van de Zweedse meubelgigant zal worden geopend in Tetouan. IKEA heeft meer dan 400 miljoen DH (€ 36 miljoen) uitgegeven aan de nieuwe winkel.

IKEA heeft momenteel een vestiging in Zenata (Groot-Casablanca), drie popup-stores in Casablanca, Tanger en Marrakech en een showroom in Morocco Mall in Casablanca.

De nieuwe vestiging, gelegen in het winkelgebied in Tetouan, aan de weg tussen Tetouan en M'diq (nabij Cabo Negro) heeft een oppervlakte van 16.100 m2. De winkel zal een showroom hebben van 3.700 m2, een markthal van 3.450 m2 en het eerste restaurant van IKEA in Marokko met een terras, dat plaats biedt aan maximaal 250 personen. De nieuwe vestiging zorgt voor 1.500 nieuwe banen.



Nieuw voor IKEA wereldwijd is de 500 vierkante meter glazen etalage op het buitenterrein, dat het hele jaar door het assortiment van buitenmeubels zal tentoonstellen.

De kersverse commerciële zone in Tetouan wordt ontwikkeld door exploitant Tanger Med Zones, die ook zes andere bedrijfszones ontwikkelt, waaronder Tetouan Park.

© MAROKKO.NL 2021