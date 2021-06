Marokko neemt vaccinatiepas officieel in gebruik

In Marokko is maandag officieel het onlangs aangekondigde vaccinpaspoort in gebruik genomen

Houders van de vaccinatiepas worden vrijgesteld van coronamaatregelen zoals binnenlandse reisbeperkingen en de avondklok.

Het vaccinatiebewijs is beschikbaar gesteld voor inwoners van Marokko die beide coronaprikken hebben gekregen. Het certificaat is voor inwoners van Marokko aan te vragen via de corona-app of de website Liqahcorona.ma. De vaccinatiepas is in digitale vorm beschikbaar (QR-code), maar kan ook worden uitgeprint.

Om het vaccinatiebewijs te ontvangen moet men zich identificeren met zijn unieke nationale identiteitskaartnummer (CNIE) of het nummer van de verblijfsvergunning. Ook wordt gevraagd naar de geboortedatum van de persoon.



De vaccinatiepas doet dienst als officieel document, waardoor de houder onbeperkt in het binnenland kan reizen. Ook is reizen naar het buitenland mogelijk als bestemmingslanden de in Marokko toegediende coronavaccins erkennen.

In Marokko worden de coronamaatregelen langzamerhand afgebouwd. Eind mei werd de avondklok in Marokko versoepeld, het nachtelijke uitgaansverbod geldt sinds 21 mei tussen 23.00 uur een 04.30 uur.



Vorige week werd bekend dat bijeenkomsten zoals bruiloften en andere evenementen weer zijn toegestaan. Het gaat om bijeenkomsten in binnenruimtes met minder dan 50 aanwezigen, voor bijeenkomsten in de buitenlucht geldt een maximum van 100 personen. Voor grotere bijeenkomsten is een gemeentelijke vergunning nodig.

Ook de maximumcapaciteit in het openbaar vervoer is verhoogd naar 75 procent. Theaters, bioscoopzalen, culturele centra, bibliotheken, musea en monumenten gaan open op voorwaarde dat een maximumcapaciteit van 50 procent in acht wordt genomen.

Verder gaan alle moskeeën in het land weer open, worden de binnenlandse reisbeperkingen versoepeld en gaan vanaf 15 juni de grenzen weer open.

