VK: Tieners gearresteerd na doodsbedreigingen aan moslimgezin (video)

De politie in Wolverhampton in het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft maandag twee tieners gearresteerd nadat er afgelopen weekend beelden verschenen van een racistische aanval op een moslimgezin.

De twee tieners hebben leden van een moslimgezin in een park aangevallen. De beelden werden gedeeld op sociale netwerken.

De verdachten (15 en 17 jaar) werden gearresteerd op verdenking van racistisch geweld. In de video is te horen dat één van de tieners dreigt het slachtoffer te zullen neersteken.

"We hebben vanavond (maandag) twee tieners gearresteerd na berichten over een racistische aanval op een gezin in een park aan Park Road West, Wolverhampton op zaterdagavond", meldt de politie van West Midland in een verklaring.

"We begrijpen dat dit incident tot bezorgdheid heeft geleid binnen de gemeenschap en we willen iedereen geruststellen dat we dergelijke zaken uiterst serieus nemen", staat in het bericht. De politie heeft iedereen verzocht te stoppen met het delen van de beelden "omdat dit de betrokken familie nog meer van streek kan maken."



De haat jegens moslims in het VK is drastisch toegenomen sinds het Brexit-referendum in 2016 en de terreuraanslagen in Londen en Manchester in 2017. Volgens onderzoek van Tell Mama, een groep die haatmisdrijven in het VK registreert, zijn vooral moslimvrouwen het mikpunt van racisten en vormen ze de meerderheid van de slachtoffers.

De meeste daders zijn blanke 'mannen'.

© MAROKKO.NL 2021