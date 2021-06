Hamas vraagt Saoediërs om vrijlating gevangengenomen leider

De Palestijnse verzetsgroep Hamas heeft dinsdag de Saoedische autoriteiten opnieuw gevraagd om groepsleider Mohammed al-Khudari en andere Palestijnen vrij te laten

Al-Khudari werd in april 2019 opgepakt door de Saoedische autoriteiten.

In een verklaring beschreef Hamas-leider Rafat Mourra de detentie van Al-Khudari en andere Palestijnen als "belediging van het Palestijnse volk en hun rechtvaardige zaak". Ook zou de gevangenneming een smet zijn op de Palestijns-Saoedische betrekkingen.

Volgens Hamas hebben de Saoedische autoriteiten naast Al-Khudari zo'n 60 groepsleden en sympathisanten gearresteerd. "We roepen de Saoedische leiders op om deze bladzijde om te slaan en de gevangenen de kans te geven zich te herenigen met hun families", leest de verklaring van Mourra.



Tot dusver heeft Riyad geweigerd commentaar te geven op de kwestie en zegt dat de gedetineerden "genieten van hun rechten die zijn vastgelegd in de wet".

In februari meldde Amnesty International dat de 83-jarige Al-Khudari een operatie had ondergaan en behandeling ontvangt voor prostaatkanker. De in Londen gevestigde rechtenorganisatie riep de Saoedische koning op om ervoor te zorgen dat "ongegronde aanklachten" tegen Al-Khudari en zijn zoon worden ingetrokken en dat ze worden vrijgelaten.

© MAROKKO.NL 2021