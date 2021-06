Spanje: Ghali nu ook aangeklaagd voor terrorisme

Een week na zijn terugkeer in Algiers heeft de Spaanse onderzoeksrechter de separatistenleider Brahim Ghali aangeklaagd voor terrorisme.

Dat meldt de Spaanse nieuwsdienst 20minutos maandag.

Ghali heeft vorige week het Spaanse grondgebied verlaten nadat het hooggerechtshof besloot dat hij niet hoeft te worden vastgezet voor meerdere aanklachten van mensenrechtenschendingen, waaronder verkrachtingen, ontvoeringen en genocide.

De separatistenleider was in Spanje om behandeld te worden tegen het coronavirus. Zijn aanwezigheid in het Zuid-Europese land zorgt al weken voor politieke onrust tussen Rabat en Madrid. Marokko is verontwaardigd over het besluit van Spanje om de leider van het Polisario-Front te verwelkomen.



Na de uitspraak van het Spaanse hooggerechtshof besloot de onderzoeksrechter vorige week om een procedure te starten tegen Ghali wegens identiteitsfraude. Ghali kwam in april onder een andere identiteit het Spaanse grondgebied binnen. Hij gebruikte daarbij een Algerijns diplomatiek paspoort. Het fraudeonderzoek gebeurt naar aanleiding van een klacht ingediend door de vakbond van Spaanse ambtenaren Manos Limpias (schone handen).



Salem Lebsir

Naast Ghali wordt ook Salem Lebsir beschuldigt van terreur. Lebsir bezocht Ghali eind mei in het ziekenhuis in Logroño, heeft sinds 1989 de Spaanse nationaliteit en is de 'Minister van de Bevolking van de Bevrijde Gebieden' van het Polisario-Front.

Tijdens de Spaanse kolonisatie van de Sahara werkte hij vele jaren bij de Spaanse politie. Hij ontvangt om die reden een Spaans pensioen. Lebsir is tevens familie van Mohamed Sidi Brahim Bassiri, de in 1970 overleden separatist was een felle tegenstanders van de Spaanse bezetting. Zijn nalatenschap vormt de kern van het geschil tussen Marokko en het militante Polisario-Front.



Volgens een rapport van de Canarische Vereniging van Slachtoffers van Terrorisme (Acavite) pleegde het Polisario-Front in de jaren 70 en 80 tal van terroristische daden tegen Spaanse belangen die resulteerden in meer dan 300 militaire en burgerdoden.

De NGO had de Spaanse rechtbanken gevraagd om de aanhouding van Ghali toen hij nog in het San Pedro-ziekenhuis in Logroño lag.

