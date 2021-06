Teruggehaalde Daesh-vrouw Ilham B. blijft in voorarrest

algemeen 9 jun 14:02

Daesh-vrouw Ilham B. , die zaterdag is opgehaald uit Syrië, blijft de komende veertien dagen in voorarrest. Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank in Rotterdam woensdag besloten.

Justitie vervolgt haar omdat zij naar Syrië is afgereisd en zich bij terreurorganisatie Daesh zou hebben aangesloten. De uit Gouda afkomstige B. is met haar twee kinderen terug naar Nederland gehaald. De vrouw zou in 2013 op 19-jarige leeftijd naar Syrië zijn vertrokken en zijn getrouwd met jihadist Bilal Al Marchohi uit Antwerpen. Een Koerdische rechter zou hem later veroordeeld hebben tot de dood door ophanging, maar onduidelijk is of dit ook is uitgevoerd.

B. belandde in een Koerdisch detentiekamp. In Nederland bepaalde de rechter eerder dit jaar dat de Staat zich moest inspannen de vrouw naar Nederland te krijgen, zodat zij bij haar proces aanwezig kan zijn. Anders zou de zaak van de baan zijn. De regering lijkt dat scenario te hebben willen voorkomen met de repatriëring. © ANP 2021