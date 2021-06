Frankrijk zet weer stap in versoepeling coronamaatregelen

Frankrijk zet een stap verder met het afbouwen van de coronamaatregelen. Toeristen die zijn ingeënt of een negatieve coronatest kunnen tonen zijn weer welkom.

De cafés en restaurants gaan woensdag onder strenge voorwaarden ook binnen weer open en het aantal mensen dat bij sportwedstrijden of culturele evenementen en voorstellingen bijeen mag zijn gaat naar 5000.

Voorts gaan overdekte sportgelegenheden weer open en kunnen er weer tentoonstellingen worden gehouden. Om een café of een restaurant binnen te gaan, is er echter de verplichting zich met behulp van een app aan te melden. De regering kan zo precies weten wie waar is geweest en stelt dat dit nodig is om te waarschuwen, als later blijkt dat er in de uitspanning rond die tijd een persoon met coronabesmetting aanwezig was.

De avondklok die nu om 23.00 uur ingaat blijft tot het eind van de maand gehandhaafd. Dan worden ook beperkingen van het samenzijn in publieke ruimten afgeschaft.

