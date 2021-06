RIVM: Aantal nieuwe coronagevallen blijft dalen

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 1791 nieuwe positieve coronatests geregistreerd bij het RIVM.

Dat zijn er 779 minder vergeleken met vorig week woensdag. Het gemiddelde niveau over de afgelopen zeven dagen is hiermee ook weer verder gedaald.

In de afgelopen zeven dagen kwamen er 13.600 nieuwe coronagevallen binnen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, aanzienlijk minder vergeleken met de voorgaande weken. Gemiddeld komt dit neer op 1943 nieuwe gevallen per dag, het laagste aantal sinds september vorig jaar.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met vijf. Dat wil niet zeggen dat al die mensen afgelopen etmaal zijn overleden, want het duurt een tijdje voordat het overlijden van een coronapatiënt is geregistreerd. Dinsdag werden veertien sterfgevallen geregistreerd.



Afgelopen etmaal werden de meeste coronagevallen vastgesteld in Rotterdam, in totaal 109. Den Haag telde 89 nieuwe gevallen en Amsterdam 66. In Amersfoort en Utrecht kwamen respectievelijk 38 en 34 nieuwe coronabesmettingen aan het licht.

Sinds het begin van de uitbraak zijn bijna 1,7 miljoen mensen in Nederland positief getest. Van meer dan 17.700 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden.

