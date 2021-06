Kleurcode Marokko nog steeds oranje en rood: 'blijft hoogrisicoland'

Volgens een woordvoerder van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken blijft Marokko een "hoogrisicoland".

"Ga er niet heen voor vakantie, maar alleen voor noodzakelijke reizen", zegt hij.

Vanaf 15 juni laat Marokko weer reizigers toe uit Nederland als zij in het bezit zijn van een negatieve PCR-testuitslag, die bij binnenkomst in Marokko niet ouder mag zijn dan 48 uur.

Een vaccinatiebewijs of het gele vaccinatieboekje van de GGD zal niet voldoende zijn, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Als je vanuit Marokko naar Nederland reist, ben je bijna altijd verplicht je te laten testen op COVID-19. Je moet dan een PCR-test overleggen die niet ouder is dan 72 uur voor je in Nederland aankomt.



Na een verblijf in Marokko krijg je het dringende advies om bij thuiskomst 10 dagen in thuisquarantaine te gaan. Op dag 5 van je quarantaine kun je je bij de GGD laten testen. Als deze test negatief is, eindigt de quarantaineperiode.

Wanneer de kleurcode van Marokko geel wordt, is onbekend.



Code oranje

De meeste landen in de wereld staan nog op oranje. De Caribische eilanden Saba en Sint-Eustatius staan als enige op groen. Code geel geldt nu onder meer voor Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint-Maarten, Finland, Malta, Portugal, Griekse eilanden, Ierland en IJsland.

Nederlanders kunnen met ingang van donderdag weer op vakantie naar Duitsland, Luxemburg, Polen, Tsjechië en Slowakije. Het reisadvies voor deze landen gaat dan van oranje naar geel omdat de coronacijfers dalen, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.



Het reisadvies voor Noorwegen blijft op oranje staan vanwege de strenge inreisbeperkingen, maar mensen die terugkomen uit het land hoeven niet meer quarantaine.

Dinsdag werd al duidelijk dat ook Duitsland, Italië en Oostenrijk weer code geel krijgen. Dat betekent dat niet-noodzakelijke reizen weer zijn toegestaan, dat na terugkeer geen coronatest nodig is en mensen ook niet in quarantaine hoeven.

Wel adviseert het ministerie om de situatie tijdens de vakantie goed in de gaten te houden, omdat het reisadvies ook weer kan veranderen naar oranje. Ook kunnen in 'gele' landen ook nog coronabeperkingen gelden, die per land of regio kunnen verschillen.



© ANP/Marokko.nl 2021