Onderzoek: Meer dan 40 procent Marokkanen steunt normalisatieovereenkomst met Israël

Zo'n 41 procent van de Marokkaanse bevolking zou steun betuigen aan de normaliseringsovereenkomst tussen Marokko en Israël.

Dat is opmerkelijk hoog, vergeleken met cijfers uit andere regio's in de MENA-regio, blijkt uit een peiling uitgevoerd door het onderzoeksnetwerk Arab Barometer.

De peiling is bedoeld om inzicht te geven in de sociale, politieke en economische trends en waarden van burgers in het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

In de meeste Arabische landen was de meerderheid tegen enige normalisering met de Joodse staat. Zo sprak slechts 21 procent van de ondervraagden in Irak hun steun uit voor de Abraham-akkoorden, tegenover 14 procent in Libanon en minder dan één op de tien in andere landen in het Midden-Oosten.



Met 41 procent is Marokko en opmerkelijk buitenbeentje. "Dit wordt hoogstwaarschijnlijk verklaard door de officiële erkenning van de soevereiniteit van Marokko over de Westelijke Sahara", aldus onderzoekexperts van de Arabische Barometer.

Buitenlandbeleid Verenigde Staten

Uit de peiling blijkt ook dat 64 procent van de Marokkanen het buitenlandbeleid van de Amerikaanse president Joe Biden goedkeurt. Daarmee lijkt het erop dat de politieke aardverschuiving in de Verenigde Staten (VS) positief wordt ontvangen.



Ook in Libië, Jordanië, Tunesië en Algerije was Biden favoriet tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Zo zei 52 procent van de respondenten in Tunesië dat ze denken dat het beleid van Biden veel gunstiger zal uitpakken voor de regio, tegenover 'slechts' 12 procent die hetzelfde zei over het buitenlandbeleid van Donald Trump.

Vergelijkbare cijfers werden waargenomen in Algerije (43 procent versus 7 procent), Libië (38 procent versus 10 procent) en Marokko (39 procent versus 9 procent).



China

In Marokko en Jordanië zijn de populariteitspercentages van de VS ongeveer gelijk aan die van China. Dit lijkt vooral gedreven door de hoop die gepaard gaat met de veranderingen in het beleid onder Biden.

China geniet de meeste steun in Algerije (65 procent) en Marokko (62 procent), gevolgd door Libië (60 procent) en Tunesië (59 procent), terwijl deze het laagst scoort in Libanon (38 procent) en Jordanië (34 procent).

© MAROKKO.NL 2021