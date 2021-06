Handel tussen de VS en Marokko vervijfvoudigd sinds 2005

De handel tussen Marokko en de Verenigde Staten (VS) is sinds 2005 meer dan vervijfvoudigd.

De groei is het gevolg van de gezamenlijke vrijhandelsovereenkomst (FTA) die de twee landen in 2004 sloten en in 2006 van start ging.

De overeenkomst heeft er voor gezorgd dat de handel en de investeringsmogelijkheden tussen Marokko en de VS werden vergroot en daardoor inmiddels meer dan 150 Amerikaanse bedrijven actief zijn in Marokko.

In 2019 bedroeg de handel tussen de twee landen zo'n 44,1 miljard DH (€ 4,4 miljard), zei David Greene, zaakgelastigde van de Amerikaanse ambassade in Marokko, tijdens de viering van de 15e verjaardag van de FTA tussen de twee landen op 7 juni in Casablanca. De onderlinge handel bedroeg in 2005 'slechts' 8,2 miljard DH (€ 820 miljoen).



Volgens Greene heeft de lucratieve overeenkomst bijgedragen aan de ontwikkeling van een strategische industrie waardoor Marokko zichzelf in de wereldwijde toeleveringsketen van geavanceerde en complexe markten heeft kunnen plaatsen.

Over het geheel genomen bereikte de totale goederen- en dienstenhandel tussen de twee landen in 2019 een geschatte waarden van 58,2 miljard DH (€ 5,8 miljard). Hiervan bedroeg de Amerikaanse export naar Marokko 37,9 miljard DH (€ 3,79 miljard) en de import van Marokkaanse goederen 20,3 miljard DH (€ 2 miljard).

