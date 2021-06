VS beoordelen luchthavens Sahara voor eventuele komst militaire basis

De Amerikanen gaan Marokkaanse luchthavens in het zuiden van het land beoordelen als voorbereiding op een mogelijke komst van een militaire basis in de Sahara

Dat laat het Amerikaanse militaire commando in Afrika (AFRICOM) weten.

De beoordeling zal plaatsvinden tijdens de gezamenlijke militaire training 'African Lion 2021' die tussen tussen 7-18 juni plaats zal vinden in Marokko, Tunesië en Senegal. Meer dan 7.000 soldaten uit negen landen (waaronder Nederland) zullen meedoen aan de jaarlijks terugkerende militaire oefening.

Concreet zullen de Amerikaanse experts van het Pentagon de capaciteit van de Marokkaanse vliegvelden onderzoeken en beoordelen op de mogelijkheden voor de inzet van Amerikaanse vliegtuigen, troepen, uitrusting en een eventuele alternatieve landingsplaats voor een shuttle. Van de vijf bases die zullen worden beoordeeld werden er drie bij naam genoemd; Tan Tan, Iznegane en Ben Guerir.



Start- en landingsbanen zullen worden geanalyseerd om vast te stellen of ze bestand zijn tegen de zware en grote ladingen voor het vervoer van militair materieel. Er zullen testvluchten worden uitgevoerd en bodemmonsters worden genomen van van de start- en landingsbanen. Maar ook toegangswegen, eventuele obstakels en de ontwikkeling van diensten en infrastructuur rond de bases van Amerikaanse troepen zullen worden onderzocht.

De VS is al een tijd opzoek naar een nieuwe locatie voor een militaire basis in Noord-Afrika om sneller te kunnen reageren op regionale dreigingen en veranderingen in geopolitieke ontwikkelingen.



Spanje

De eventuele komst van een militaire basis in Marokko zorgde eind vorig voor zorgen in het zuiden van Spanje. De onrust ontstond na geruchten dat Washington en Rabat een principeakkoord zouden hebben bereikt over de verhuizing van de militaire basis van Rota (provincie Cadiz) naar de Sahara.

De geruchten werden versterkt door de Amerikaanse erkenning van de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara en de daaruit voortgekomen tripartiete overeenkomst tussen de Verenigde Staten, Israël en Marokko.



De Spaanse buitenlandminister Arancha Gonzaley Laya stelde later gerust en verklaarde dat er "geen reden" is tot zorgen over de toekomst van de Amerikaanse legerbasis in Zuid-Spanje.

De betrekkingen tussen Rabat en Madrid hebben de afgelopen weken een dieptepunt bereikt en resulteerden onlangs in de intrekking van de uitnodiging voor Spaanse deelname aan 'African Lion'.

