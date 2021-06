Figuig: Staatssteun voor Marokkaanse boeren die door Algerije werden verjaagd.

De Marokkaanse staat gaat de onteigende boeren in het zuidoosten van het land financieel steunen

Dat meldt een regeringswoordvoerder aan nieuwsdienst Medias24.

Boeren in het Oost-Marokkaanse Figuig kregen in maart van het Algerijnse leger het bericht dat ze hun boerderijen in El Arja binnen enkele dagen moesten evacueren. Het opmerkelijke en onverwachte verzoek zorgde voor paniek en verwarring bij de boeren nabij de Marokkaans-Algerijnse grens. Veel van de boeren waren al decennialang actief in de regio.

Boeren organiseerden dagenlang sit-ins en protesten tegen de gedwongen uitzetting en voelden zich in de steek gelaten door de Marokkaanse autoriteiten. Rabat kon echter weinig doen aan het verzoek van Algerije, de Marokkaanse boerderijen bevonden zich namelijk op Algerijns grondgebied, bleek uit een tekst van een verdrag uit 1973. De Marokkaanse boeren vertrokken uiteindelijk noodgedwongen op 18 maart.



De Marokkaanse regering heeft nu besloten de boeren financieel bij te staan maar benadrukt wel dat de steun in geen enkel opzicht een vergoeding is voor het door Algerije geclaimde stuk grond.

De getroffen boeren claimen nog steeds de lappen grond, die in sommige gevallen al generaties lang in gebruik zijn. Veel boeren zijn in het bezit van eigendomsaktes en geven aan door te zullen gaan met protesteren totdat ze weer over hun eigendommen beschikken.



Peperdure palmplantages

In het gebied zitten voornamelijk palmplantages waarop dadels worden geproduceerd. Met de gedwongen evacuatie lijden lokale boeren enorme financiële verliezen, het gebied is rijk aan meer dan 15.000 palmbomen van de duurste dadelsoorten; de Aziza-dadel kost tussen de 150 en 200 DH per kilo (€ 15 - 20).

De regering heeft een lijst opgesteld met de vergoeding die de getroffen boeren zullen ontvangen. De vergoeding per fruit- of palmboom loopt uiteen van 1.500 DH tot wel 8.000 DH.

Naast de vergoeding gaat de staat ook zo'n 200 hectare staatsgrond ontwikkelen, als onderdeel van het 'Generation Green-plan'. De landbouwgronden zullen na ontwikkeling worden overgedragen aan boeren die deze dan in de vorm van een coöperatie zullen exploiteren.

© MAROKKO.NL 2021