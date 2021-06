'Verenigde Staten gaan 500 miljoen coronavaccins doneren'

De Verenigde Staten gaan 500 miljoen doses van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech kopen om het vervolgens te doneren aan andere landen, melden Amerikaanse media.

Dat is bovenop de 80 miljoen doses die al eerder werden beloofd. De vaccins worden volgens The New York Times gedeeld met ongeveer honderd landen.

De eerste 200 miljoen worden dit jaar verwacht, de rest in 2022. Van het vaccin moeten twee doses worden toegediend voor optimale bescherming, wat dus betekent dat dankzij de nieuwe Amerikaanse schenking 250 miljoen mensen geprikt kunnen worden.

De Verenigde Staten ervaren steeds meer druk om vaccins te delen vanwege de voortvarende vaccinatiecampagne in het land. Ruim de helft van de bevolking heeft zeker één prik gehad. Vier op de tien Amerikanen is volledig gevaccineerd. Veel landen lopen ver achter op de Amerikanen.



De plannen worden naar verwachting deze week officieel bekendgemaakt door president Joe Biden. Hij maakte woensdag vlak voor zijn reis naar Europa bekend een coronavaccinatieplan voor de wereld te presenteren.

Biden, die zijn eerste buitenlandse reis als president maakt, gaat onder meer naar de G7-top in Cornwall en de NAVO-top in Brussel. Ook zal hij in Genève de Russische president Vladimir Poetin ontmoeten.

© ANP 2021