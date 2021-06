Politie vindt drugslab boven kinderdagverblijf Amsterdam IJburg

De politie heeft in een appartementencomplex boven een kinderdagverblijf in Amsterdam IJburg een cocaïnewasserij aangetroffen.

Vier verdachten probeerden via een balkon en het dak te vluchten, maar konden worden aangehouden. De politie is het onderzoek begonnen door berichten die via de cryptocommunicatiedienst ANOM werden verzonden.

Dinsdag werd bekend dat die door de Amerikaanse FBI ontwikkelde app wereldwijd honderden verdachten konden worden gearresteerd. Ook in Nederland zijn tientallen aanhoudingen verricht.

De ontdekking van het lab in Amsterdam en de arrestaties dateren van 25 mei. Volgens het Openbaar Ministerie is een en ander stil gehouden vanwege het nog lopende onderzoek. Maandag is een vijfde verdachte opgepakt, een 27-jarige man uit Rijswijk.



Wasserij

In het appartement op de vierde etage werd cocaïne bewerkt in een zogenoemde wasserij. De politie trof apparatuur, gereedschappen, 360 liter chemicaliën en verpakkingsmateriaal aan.

In de woonkamer stond een pers om de drugs in blokken te persen. In de keuken is circa 6 kilo cocaïnebase gevonden en 13 kilo hydrochloride, ook wel snuifcocaïne genoemd.



De aangehouden verdachten zijn vier mannen van 24 tot 53 jaar uit Amsterdam, Ecuador, Albanië en Colombia. De rechtbank in Rotterdam heeft hun voorarrest inmiddels met drie maanden verlengd.

De man uit Rijswijk is donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Bij de doorzoeking van zijn woning en twee loodsen in Den Haag en Honselersdijk is beslag gelegd op meer dan 2000 liter drugschemicaliën, ruim 16,5 kilo cocaïnebase, een motorscooter, mobiele telefoons en digitale gegevensdragers.

Ook hij blijft voorlopig vastzitten.



