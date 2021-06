'Contant geld blijft belangrijke betaalmethode'

Driekwart van de Nederlanders verwacht over vijf jaar nog met contant geld af te rekenen.

Wel zal het aantal keren dat met cash wordt betaald verder afnemen, zo komt naar voren uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) onder ruim duizend Nederlanders.

Verder hebben Nederlanders nog altijd veel vertrouwen in de echtheid van bankbiljetten. In de leeftijdsgroep 30 tot 49 jaar verwacht bijna 80 procent van de ondervraagden over vijf jaar nog met biljetten en munten af te rekenen.

Onder jongeren tot 29 jaar gaat het om 71 procent van de ondervraagden. Als belangrijkste argument om niet meer contant af te rekenen wordt met name het gemak van elektronisch betalen genoemd.



Door de coronacrisis is het gebruik van contant geld aan de kassa versneld afgenomen van 32 procent in 2019 naar 21 procent vorig jaar. Evengoed draagt het leeuwendeel van de Nederlanders nog steeds bankbiljetten en munten bij zich. DNB adviseert ook om altijd een klein bedrag contant geld aan te houden.

Hoge waarde

Verder blijkt dat biljetten van hoge waarde niet in trek zijn. In het afgelopen jaar heeft 39 procent van de Nederlanders een biljet van 100 euro in handen gehad. Voor een biljet van 200 euro was dit 14 procent en bij een briefje van 500 euro ging het nog maar om 6 procent van de ondervraagden. Bij al deze biljetten is sprake van een afname in vergelijking met twee jaar geleden.



Volgens DNB komt de afname van het gebruik van deze biljetten deels doordat ze niet standaard bij bankkantoren of geldautomaten te verkrijgen zijn. Verder wordt het biljet van 500 euro ook niet langer door centrale banken uitgegeven.

Circa de helft van de Nederlanders koppelt het gebruik van biljetten van 200 en 500 euro ook aan illegale activiteiten.

© ANP 2021