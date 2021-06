RIVM: Zo'n 1600 nieuwe coronagevallen, gemiddelde verder omlaag

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 1607 nieuwe coronagevallen geregistreerd.

Dat betekent dat het aantal positieve tests verder daalt. In de afgelopen week zijn 12.407 mensen positief getest, gemiddeld 1772 per dag. Dat is het laagste peil sinds september.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg minder meldingen dan op woensdag, terwijl het aantal positieve tests doorgaans juist iets oploopt gedurende de week. Vorige week donderdag meldde het RIVM bijna 2800 positieve tests, de week ervoor bijna 3400 en nog een week eerder meer dan 4600.

Rotterdam telde de meeste nieuwe gevallen. In de Maasstad kregen 81 inwoners te horen dat ze het virus hebben opgelopen. Den Haag heeft 71 bevestigde besmettingen en in Amsterdam werden 63 mensen positief getest. Daarna volgen Enschede (28), Amersfoort (26), Nijmegen en Den Bosch (elk 22) en Utrecht (21). In 63 gemeenten testte helemaal niemand positief. Daaronder zijn Vlissingen en Heerenveen. Verder waren er 63 gemeenten waar maar één nieuw geval aan het licht kwam.



Sterfgevallen

In de regio Gooi en Vechtstreek waren maar zeven positieve tests. Dat komt neer op omgerekend 2,7 nieuwe gevallen op elke 100.000 inwoners. De Gooise GGD bevestigt het cijfer en zegt dat er geen technische storing was. De laatste regio's die zo weinig positieve tests hadden, waren IJsselland en Gelderland-Zuid op 8 februari.

Toen waren alle teststraten dicht vanwege extreem winterweer en konden alleen de uitslagen van de eerder afgenomen tests worden verwerkt. Daarvoor was Zeeland op 28 september de laatste regio met naar verhouding zo weinig positieve tests.



Het aantal sterfgevallen steeg met vijf. Het gaat om inwoners van Amsterdam, Capelle aan den IJssel, Diemen, Castricum en Tholen. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt sterft, kan het soms een tijdje duren voordat dit is geregistreerd.

Vaccinatiecampagne

De daling van de coronacijfers begon bij de start van de vaccinatiecampagne in januari. Bewoners van verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen waren als eersten aan de beurt en daar is de grootste afname te zien. In verpleeghuizen zijn de afgelopen week geen sterfgevallen door corona gemeld.



Slechts 58 locaties hebben onlangs nog een besmetting binnen de muren gehad, het laagste aantal sinds begin september. Begin januari kampten meer dan 850 verpleeghuizen met een recente positieve test. In de gehandicaptenzorg zijn in de afgelopen twee maanden slechts vier sterfgevallen van bewoners gemeld.

Sinds het begin van de uitbraak zijn 1,67 miljoen Nederlanders positief getest. In Amsterdam hebben meer dan 88.000 inwoners het coronavirus opgelopen, Rotterdam telt in totaal ruim 78.000 gevallen en in Den Haag zijn bijna 54.000 mensen positief getest. Van meer dan 17.700 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden.

Rotterdam heeft de meeste sterfgevallen: 963. De werkelijke aantallen liggen hoger.



