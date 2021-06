BNNVARA stopt met Vooravond met Klamer en Ekiz: 'geen urgentie'

NNVARA stopt na de zomer met het programma De Vooravond met Renze Klamer en Fidan Ekiz.

De omroep stelt na twee seizoenen "de urgentie" van het programma te missen die wel wordt gezocht. In plaats daarvan komt er per 30 augustus een talkshow die afwisselend door Sophie Hilbrand en Khalid Kasem gepresenteerd gaat worden.

"Na twee seizoenen hebben we besloten te stoppen met de presentatie door Renze Klamer en Fidan Ekiz", stelt directeur content Gert-Jan Hox. "Zij zijn als duo met elkaar in het diepe gesprongen, vulden elkaar goed aan en hebben het programma een eigen karakter gegeven.

Dat heeft goede gesprekken en spraakmakende momenten opgeleverd, maar toch moeten we vaststellen dat het programma de urgentie mist die we zoeken."



De bedoeling is dat in het nieuwe programma wordt geleid door "één presentator die er scherp bovenop zit en het gesprek van de dag voert én bepaalt". Het is we de bedoeling dat Renze en Fidan andere programma's gaan ontwikkelen. Hierover is BNNVARA met de twee in gesprek.

De Vooravond volgde DWDD op toen Matthijs van Nieuwkerk besloot daarmee te stoppen.

