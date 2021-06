Advocaten kroongetuige Marengoproces wraken rechtbank

De advocaten van kroongetuige Nabil B. in het liquidatieproces Marengo hebben vrijdag de rechtbank gewraakt.

De advocaten hadden de rechtbank gevraagd de medische situatie van B. achter gesloten deuren te bespreken, maar de rechtbank wees dat verzoek af.

Door die medische situatie kan B. momenteel niet verklaren, maakten zijn advocaten duidelijk. Zij hadden dat in beslotenheid willen toelichten, omdat een en ander zeer "privacygevoelig" zou zijn.

Volgens de rechtbank was het op dit moment in de omvangrijke strafzaak - die nog tot zeker volgend jaar loopt - niet nodig om de toestand van B. te bespreken. Advocaat Peter Schouten vroeg even bedenktijd na dat besluit en wraakte vervolgens. Hij en zijn collega Onno de Jong menen dat de rechtbank de schijn van partijdigheid heeft gewekt. "De rechtbank behandelt onze cliënt anders dan andere verdachten en meet met twee maten."



Vergismoord

Het proces ligt nu stil. Een wrakingskamer moet bekijken of de rechters vooringenomen hebben gehandeld. Wanneer dat gaat gebeuren is nog niet duidelijk.

Kroongetuige B. was voor het eerst in weken weer aanwezig in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp. De afgelopen weken had hij verstek laten gaan uit onvrede met de bescherming die zijn gezin van justitie krijgt.



Vrijdag was hij verplicht aanwezig, omdat de zogenoemde vergismoord op Hakim Changachi en de voorbereidingen voor de moord op het eigenlijke doelwit, Khalid H. op het programma stond. B. wordt verdacht van betrokkenheid bij deze zaak.

Volgens zijn advocaten moeten ook de getuigenverhoren van B. voorlopig worden opgeschort, "omdat hij niet in staat is te verklaren".

