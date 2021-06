Duitsland waarschuwt onderdanen in Marokko voor 'beperkte consulaire steun'

Duitsland heeft onderdanen in Marokko verzocht er rekening mee te houden dat consulaire ondersteuning vanuit de Duitse ambassade in Rabat nog maar in "zeer beperkte mate" kan worden verleend.

Dat meldt het Ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring. De oproep lijkt het gevolg van de diplomatieke problemen tussen Berlijn en Rabat die begin mei resulteerden in de terugroeping van de Marokkaanse ambassadeur in Duitsland.

Duitse burgers worden sterk aangeraden de toegestane duur van het visumvrij verblijf (90 dagen) niet te overschrijden en het land op tijd te verlaten. "Als de periode van legaal verblijf is verstreken, of als er zich andere problemen voordoen met betrekking tot legaal verblijf, kan de assistentie van de ambassade helaas niet worden verleend", leest de verklaring.

Marokkaanse ministeries werden begin maart in een brief van buitenlandminister Nasser Bourita verzocht om alle contacten en interacties, in welke vorm dan ook, zowel met de Duitse ambassade in Marokko als met samenwerkingsorganisaties en Duitse stichtingen, op te schorten. Marokko heeft sindsdien geen enkel formeel contact meer met Duitsland.



Marokko weigerde destijds uitleg te geven over de opmerkelijke bevriezing van de relatie met Duitsland waardoor de Marokkaanse pers volop begon te speculeren en allerlei mogelijke redenen aandroegen voor de eenzijdige radiostilte.

De Duitse ambassade geeft aan dat de radiostilte zorgt voor een onderbreking van consulaire dienstverleningen ten gunste van Duitse onderdanen. Volgens de verklaring is ook alle communicatie met het ministerie van Justitie en penitentiaire inrichtingen onmogelijk.



De verklaring komt enkele dagen nadat Duitsland Marokko een handreiking deed door het land uit te nodigen voor deelname aan de Internationale Conferentie over Libië deze maand in Berlijn. De Libië-conferentie vorig jaar was één van de aangedragen redenen voor de eenzijdige opschorting van de betrekkingen tussen de twee landen.

Rabat voelde zich naar verluidt buitenspel gezet bij de onderhandelingen over de toekomst van Libië tijdens de conferentie in Berlijn in januari vorig jaar. Pas in oktober 2020 werd Marokko door de Duitsers uitgenodigd voor een videoconferentie over Libië, die uitnodiging kwam voor Rabat als mosterd na de maaltijd en werd daarom afgewezen.

