Braindrain: 7.000 artsen hebben de afgelopen 2 jaar Marokko verlaten

De braindrain van Marokkaans talent naar het buitenland gaat onverminderd door.

Bijna 7.000 artsen hebben de afgelopen 24 maanden Marokko verlaten. Dat komt neer op een derde van het aantal afgestudeerden van de faculteiten geneeskunde en farmacie, staat in een rapport van de werkgroep Gezondheidszorg in de Tweede Kamer.

In 2018 ging het nog om 'slechts' 208 artsen. Het vertrek zorgt al jaren voor een structureel tekort aan medische professionals in Marokko. Het land heeft nog zo'n 97.000 zorgmedewerkers nodig, 32.500 artsen en 65.000 verpleegkundigen en gezondheidstechnici om aan de zorgvraag te voldoen.

Er vertrekt méér zorgpersoneel dan dat er jaarlijks bijkomt. Volgens het rapport komt dat voor een groot deel door het "gefaalde" hervormingsinitiatief van de zorg in Marokko. Als onderdeel van het sociale zorgstelsel RAMED moesten tussen 2016 en 2021 jaarlijks 3.300 extra artsen worden opgeleid, bij lange na niet genoeg.



Een andere oorzaak moet volgens het rapport worden gezocht in de huidige vereiste zorgdeelname per hoofd van de bevolking om de kosten te dekken; 50,7 procent, de internationale norm ligt rond de 25 procent. Oorzaak: slechts 6 procent van de staatsbegroting gaat naar de zorg, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert minstens 12 procent.

De braindrain staat centraal in de hervormingen van het zorgstelsel. Zorgminister Khalid Ait Taleb onthulde eind april zijn hervormingsplan. De hervormingen zijn onderdeel van het grootschalige koninklijke project waarin wordt gestreefd naar veralgemening van sociale zekerheid.



Het aanpakken van het personeelstekort is één van de vier pijlers. Ait Taleb wil wetten aanpassen die momenteel als obstakels werken voor de werving van buitenlandse artsen in Marokko.

Door het moderniseren van de zorginfrastructuur en zorgen voor hoogwaardige biomedische apparatuur wil hij Marokkaanse medische professionals die in het buitenland verblijven aanmoedigen naar hun land terug te keren en zich permanent te vestigen.

© MAROKKO.NL 2021