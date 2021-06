Kabinet kijkt naar extra check quarantaineplicht na risicoreizen

Reizigers die in quarantaine moeten nadat ze zijn teruggekomen uit landen "waar zorgelijke virusvarianten veel voorkomen", worden mogelijk extra gecontroleerd.

Het kabinet kijkt of een "stringentere controle en handhaving" van die quarantaineplicht mogelijk is na terugkeer uit landen met bijvoorbeeld een zeer besmettelijke coronamutant.

Dat schrijft coronaminister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer, die deze week een voorstel op initiatief van D66 aannam om de vliegverboden te heroverwegen. De vliegverboden werden opgeheven omdat er een quarantaineplicht is ingevoerd: reizigers uit gebied met zeer hoog risico moeten verplicht tien dagen in quarantaine, of op de vijfde dag na aankomst negatief testen op corona.

Maar al snel bleek dat veiligheidsregio's onzeker waren over de handhaving en controle op deze thuisblijfplicht. De Kamer vroeg het kabinet daarom te overwegen vliegverboden toch weer in te voeren voor landen als India, waar zorgwekkende varianten van het virus rondwaren.



De Jonge neemt een viertal maatregelen naar aanleiding van de motie. Naast de mogelijke strengere controle gaat het kabinet in kaart brengen voor welke reizigers het vliegverbod daadwerkelijk gevolgen heeft. De Europese Unie heeft namelijk nog wel een inreisverbod voor een zeer groot aantal landen. Ook wordt er gekeken hoe andere EU-landen omgaan met vliegverboden.

Het RIVM zal, zoals gebruikelijk, ook nog eens oordelen over de vliegverboden.

© ANP 2021