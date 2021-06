Marokko versoepelt inreisvoorwaarden: Geen PCR-test meer nodig bij vaccinatiebewijs

Reizigers uit veilige landen hoeven geen PCR-test meer te laten zien als ze aan kunnen tonen volledig gevaccineerd te zijn.

Dat meldt het Marokkaanse ministerie van Volksgezondheid vrijdagavond.

Volledig gevaccineerde reizigers uit de zogenaamde Lijst A-landen (relatief veilig) kunnen Marokko in zonder PCR-test. Reizigers die niet, of slechts deels gevaccineerd zijn moeten bij aankomst in Marokko nog wel een PCR-test (48 uur) overleggen.

Het is niet bekend wat de regels zijn voor mensen die volgens de regelgeving in het herkomstland slechts één vaccin nodig hebben, bijvoorbeeld in het geval van een eerdere coronabesmetting of de toediening van één dosis van het Janssen-vaccin.



Ook is niet duidelijk hoeveel tijd er moet zijn verstreken na toediening van de tweede injectie. In een eerdere verklaring hield het zorgministerie nog rekening met vier weken voor de aanmaak van voldoende antilichamen.

Voor reizigers uit Lijst B landen (hoog besmettingsrisico) is nog wel een PCR-test nodig en geldt bij aankomst in Marokko een quarantaineplicht van 10 dagen. Ook moeten reizigers voor vertrek toestemming aanvragen bij het Marokkaanse consulaat.



Voor de actuele landenlijst kun je de antwoorden op Veel Gestelde Vragen raadplegen.

Versoepelingen

In Marokko worden de coronamaatregelen langzamerhand afgebouwd. Eind mei werd de avondklok in Marokko versoepeld, het nachtelijke uitgaansverbod geldt sinds 21 mei tussen 23.00 uur een 04.30 uur.



Begin deze maand werd bekend dat bijeenkomsten zoals bruiloften en andere evenementen weer zijn toegestaan. Het gaat om bijeenkomsten in binnenruimtes met minder dan 50 aanwezigen, voor bijeenkomsten in de buitenlucht geldt een maximum van 100 personen. Voor grotere bijeenkomsten is een gemeentelijke vergunning nodig.

Ook de maximumcapaciteit in het openbaar vervoer is verhoogd naar 75 procent. Theaters, bioscoopzalen, culturele centra, bibliotheken, musea en monumenten gaan open op voorwaarde dat een maximumcapaciteit van 50 procent in acht wordt genomen.

Verder gaan alle moskeeën in het land weer open, worden de binnenlandse reisbeperkingen versoepeld en wordt het vliegverbod met ingang van 15 juni opgeheven.

