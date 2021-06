Saoedi-Arabië: Beperkte Hadj wegens coronavirus

Aan de traditionele moslimbedevaart naar Mekka, de hadj, mogen dit jaar slechts 60.000 mensen meedoen vanwege de coronacrisis.

Alleen Saoedische staatsburgers en gelovigen die in Saoedi-Arabië wonen en tussen de 18 en 65 jaar oud zijn, mogen de pelgrimstocht maken. Voorwaarde is wel dat ze zijn gevaccineerd, aldus het Saoedische persbureau SPA.

Voor moslims is het een plicht en een van de pijlers van het geloof: minstens een keer in je leven de pelgrimstocht maken naar de heilige plaatsen Mekka en Medina. De Hadj-bedevaart trok in 2019 nog zo'n 2,5 miljoen gelovigen.

Vorig jaar besloot Saoedi-Arabië al om de grenzen te sluiten voor buitenlandse moslims om de Hadj-bedevaart te maken, er werden maar 1000 mensen toegelaten en er golden bijzondere voorschriften.



Zo mocht de Ka'aba niet worden aangeraakt of gekust zoals normaal gebeurt. Pelgrims werden voor de rondgang om de Ka'aba verdeeld in groepen van twintig om onderling voldoende afstand te kunnen houden. Ook gold er een vaste baan om de Ka'aba die gevolgd moest worden.

Steentjes voor het ritueel om de duivel te stenigen werden voorverpakt en gesteriliseerd. Het heilige zamzam-water werd gesteriliseerd en was enkel beschikbaar in een flesje.



Het was de eerste keer in de moderne geschiedenis dat dergelijke zware maatregelen werden genomen.

De hadj is dit jaar van 17 tot en met 22 juli.

© ANP/Marokko.nl 2021