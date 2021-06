Tetouan: celstraf voor slachtoffer wraakporno bevestigd in hoger beroep

De rechtbank in Tetouan bevestigde donderdag de gevangenisstraf voor de vrouw die eerder dit jaar het slachtoffer werd van wraakporno.

De rechtbank in Tetouan veroordeelde Hanae op 14 januari tot een gevangenisstraf van een maand en een geldboete van 500 DH (€ 45) nadat ze werd beschuldigd van buitenechtelijke seks. De vrouw werd gearresteerd nadat een seksvideo van haar op het internet opdook.

De gewraakte video werd, zonder haar medeweten, jaren geleden gefilmd door de toenmalige vriend van de 29-jarige moeder van twee. Jaren na het verbreken van de relatie besloot de in Nederland woonachtige man de beelden te publiceren.

De rechtbank heeft bepaalde aanklachten tegen de vrouw ongegrond verklaard en haar verzachtende omstandigheden toegekend, aangezien de video zonder haar medeweten is opgenomen. Tegen de man die de videobeelden maakte en online publiceerde werd eerder al aangifte gedaan.



De zogenaamde 'Moulat lkhimar'-zaak (de gesluierde) heeft veel los gemaakt in Marokko en het land in twee kampen verdeeld. De ene groep ziet de vrouw als slachtoffer van de wraakporno terwijl een ander deel wijst op het verbod op buitenechtelijke seks.

Terwijl de vrouw in Marokko aan de schandpaal wordt genageld is de ex-vriend van het slachtoffer vogelvrij verklaard. De zaak werd verergerd omdat de vrouw in kwestie traditionele islamitische kleding droeg in de video.



Op sociale netwerken werd in Marokko met de hashtag #Stop490 opgeroepen tot de afschaffing van artikel 490 van het Wetboek van Strafrecht, het artikel stelt voorhuwelijkse seks strafbaar.

De hashtag was een initiatief van 'Moroccan Outlaws' en was bedoeld om solidariteit te betuigen met Hanae.

