Pieter Omtzigt stapt uit CDA

CDA'er Pieter Omtzigt heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd, schrijft hij in een verklaring op Twitter.

Aanleiding daarvoor is het naar buiten komen van een interne notitie, waarin hij fel uithaalt naar de partij. Het leidde tot grote onrust binnen het CDA.

"Nu dit stuk en een deel van mijn scherpe visie op straat ligt, is het voor mij nog moeilijker geworden om binnen het CDA te blijven functioneren", schrijft hij. Omtzigt, die momenteel ziek thuis zit vanwege een burn-out, wil na zijn herstel terugkeren als onafhankelijk Kamerlid. Hij heeft nog geen besluit genomen hoe hij verder zijn "politieke toekomst" gaat vormgeven. Hij schrijft de komende tijd geen interviews te geven en zijn rust te nemen.

De memo was bedoeld voor de commissie-Spies, die onderzoek doet naar de mislukte verkiezingscampagne van de christendemocraten, maar lekte afgelopen donderdag uit. Omtzigt schrijft niet te weten hoe het stuk is uitgelekt. Hij vindt dat de notitie intern had moeten blijven, "om juist daar een inhoudelijke discussie te kunnen voeren en noodzakelijke vragen te stellen".



Appgroepen

In de notitie beschrijft Omtzigt hoe hij werd tegengewerkt in de partij en zich er soms zelfs "onveilig" voelde. Zo toont hij scheldkanonnades uit verschillende appgroepen, waarin Omtzigt onder meer voor "teringhond, psychopaat, zieke man, eikel, gestoord, labiel" wordt uitgemaakt.

Ook schrijft Omtzigt dat hij de partijleider zou worden als Hugo de Jonge zich uit die rol zou terugtrekken, maar dat hij op "onheuse wijze" werd gepasseerd. Wopke Hoekstra volgde De Jonge op als partijleider. Vorige zomer verloor Omtzigt nipt de lijsttrekkersverkiezingen van De Jonge.



Donaties Omtzigt meent dat donateurs hier ook invloed op hebben uitgeoefend. Het zou volgens hem gaan om drie geldschieters die samen een miljoen euro aan de partij doneerden. De donaties zouden niet geregistreerd zijn bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, iets wat wel moet bij dergelijke bedragen. Volgens partijvoorzitter Marnix van Rij is er geen invloed gekocht en herkent hij de aantijgingen van Omtzigt niet.

Omtzigt kreeg tijdens de parlementsverkiezingen in maart de steun van 342.472 kiezers, goed voor bijna vijf zetels.

