Advocate toeslagenaffaire: we staan achter Omtzigt

Gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire staan achter het besluit van Pieter Omtzigt om uit het CDA te stappen.

Dat zegt Eva González Pérez, advocate van tientallen ouders, desgevraagd.

Omtzigt speelde een grote rol in het blootleggen van de kinderopvangtoeslagaffaire, waarbij duizenden ouders door de overheid onterecht als fraudeur werden bestempeld en zo in de schulden werden gestort.

Donderdag kwam een interne notitie van Omtzigt over het CDA naar buiten, waarin hij fel uithaalt naar de partij. In de notitie beschrijft het Kamerlid hoe hij werd tegengewerkt in de partij en zich er soms zelfs "onveilig" voelde. Na het lekken van de memo was het volgens Omtzigt te moeilijk geworden om nog verder te gaan binnen het CDA. "Hij is uit de partij gestapt, omdat hij de situatie onhoudbaar vindt", zegt Pérez. "Ik denk dat hij dat heel goed overwogen heeft."



Omtzigt zit thuis met een burn-out. Als hij straks een eenmansfractie is, zal hij veel meer onderwerpen tegelijk in de gaten moeten houden. Toch denkt Pérez dat hij zijn werk even goed, zo niet beter zal doen. "Hij werd constant tegengewerkt vanuit zijn partij. Maar weinig Kamerleden zijn op deze manier tegengewerkt. Daar word je moe van. Ik zou me opgelucht voelen, als ik Omtzigt was."

Hij heeft bovendien bewezen een 'dossiertijger' te zijn, zegt Pérez. "Hij kan in zijn eentje veel meer doen dan veel mensen bij elkaar." Zelf strijdt ze ook nog steeds voor een "eerlijk herstelproces" voor haar cliënten. Ze benadrukt dat zij en haar cliënten Omtzigt nu eerst rust toewensen. "Het belangrijkste is nu dat hij eerst voor zichzelf zorgt. Dan kan hij straks weer naar zijn idealen gaan leven."

