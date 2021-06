Rellen na demonstratie in Tunesië tegen politiegeweld

Jongeren zijn zaterdagavond in de Tunesische hoofdstad Tunis opnieuw slaags geraakt met agenten nadat er rellen uitbraken na een demonstratie tegen politiegeweld.

In de arbeiderswijk Sidi Hassine gooiden tientallen jongeren projectielen, waaronder vuurwerk, naar de politie in de buurt van het station. De politie reageerde met traangas.

Sinds dinsdag zijn er protesten in de wijk. Directe aanleiding is de dood van een man die overleed nadat politiemannen hem arresteerden op verdenking van drugshandel, melden lokale media. Zijn familie beschuldigt de politie ervan hem te hebben doodgeslagen.

De autoriteiten hebben een onderzoek ingesteld, maar het ministerie van Binnenlandse Zaken ontkende donderdag dat de man was overleden als gevolg van een slechte behandeling na zijn aanhouding.



Eerder op zaterdag demonstreerden enkele tientallen linkse activisten en inwoners van volkswijken voor het ministerie van Binnenlandse Zaken uit protest tegen de dood van de man.

Onder hen waren de moeders van drie jongeren die de afgelopen drie jaar zijn overleden na te zijn gearresteerd. Ze zeggen dat ze campagne voeren om gerechtigheid voor hun kinderen te krijgen.



Aan het begin van de demonstratie gooiden demonstranten ook stoelen naar de politie in het stadscentrum en werden diverse mensen gearresteerd.

De autoriteiten onderzoeken ook een ander incident in de wijk Sidi Hassine. Onlangs dook er een video op waarin agenten in burger een naakte minderjarige in elkaar lijken te slaan.

