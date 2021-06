Marhaba 2021: Koning Mohammed VI beveelt prijsverlaging vlieg en boottickets

De Marokkaanse koning heeft zondag de autoriteiten en transportbedrijven het bevel gegeven om de prijzen voor vlieg en boottickets te verlagen.

De koning hoopt daarmee de Marokkaanse diaspora tegemoet te komen door een bezoek aan het vaderland de komende zomer te vergemakkelijken.

Sinds het nieuws dat Marokko het vliegverbod op 15 juni zal opheffen is een run ontstaan op tickets naar Marokko. Ondanks de relatief strenge inreisvoorwaarden, de torenhoge prijzen, het negatieve reisadvies en de onzekerheden over de coronamaatregelen overwegen veel buitenlandse Marokkanen een reis naar Marokko.

"Passende prijs"

De verklaring van de koning is gericht aan alle betrokkenen op het gebied van luchtvervoer, in het bijzonder de nationale luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc (RAM) en de verschillende bedrijven die zich bezighouden met het passagiersverkeer over zee.



De koning heeft de betrokkenen opgeroepen het reisverkeer voor buitenlandse Marokkanen te vergemakkelijken tegen "een passende prijs".

Het aanbod van vluchten vanuit Europa naar Marokko wordt de komende maanden flink uitgebreid. Alleen RAM zal al 2,5 miljoen stoelen beschikbaar stellen. Tussen 15 juni en 15 september zullen er wekelijks 315 vluchten worden uitgevoerd tussen Marokko en vijf Europese landen.



De oproep van de koning is ook gericht aan alle toeristische operatoren op, zowel op het gebied van binnenlands vervoer als accommodatie, om maatregelen te nemen de diaspora "in de beste omstandigheden en tegen een passende prijs te ontvangen".

Zeevervoer

Ook de jaarlijks terugkerende zomervakantie-campagne 'Marhaba' gaat dit jaar door, weliswaar in beperkte vorm omdat Spaanse havens wederom worden uitgesloten. Volgens Rabat gebeurt de uitsluiting uit coronagerelateerde overwegingen en niet om politieke redenen.



Voorlopig hebben de Marokkaanse autoriteiten slechts voor drie havens gekozen, namelijk die van Sète en Marseille (Frankrijk) en die van Genua (Italië). De prijzige overtocht vanuit Italië en Frankrijk duurt tientallen uren maar weerhoudt veel Marokkanen er niet van de reis te overwegen.

Vorig jaar verliepen de overtochten chaotisch, ook zaten honderden passagiers na het aanmeren in Marokko tientallen uren vast nadat een coronabesmetting aan boord werd vastgesteld. Ondanks de relatief slechte ervaringen heeft de hoge vraag dit jaar al geleidt tot een tekort aan beschikbare plekken.



Meer overtochten zullen de komende dagen worden toegevoegd en Spaanse rederijen sturen een deel van hun vloot richting de Franse en Italiaanse havens om een graantje mee te pikken van de hoge vraag. Door de uitsluiting van Spaanse havens verwachten de Spaanse bedrijven recordverliezen.

Door de tegenvallende vraag hadden Spaanse rederijen al een deel van hun vloot richting Mallorca, Alicante en Menorca gestuurd.

