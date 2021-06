Nieuwe Israëlische regering zonder Netanyahu

Het tijdperk van premier Netanyahu is vooralsnog ten einde. Het Israëlische parlement gaf zondagavond het vertrouwen aan een regering zonder rol voor de rechtse politicus en zijn Likud-partij.

De nieuwe anti-Netanyahu-coalitie telt acht partijen die samen 61 van de 120 zetels hebben in de Knesset, zoals het parlement heet.

De rechtse nationalist Naftali Bennett gaat het land nu twee jaar leiden. Daarna zal zijn coalitiepartner Yair Lapid, centrumpoliticus en voormalig tv-presentator, aantreden als minister-president.

Netanyahu en zijn medestanders hadden nog geprobeerd het monsterverbond van volstrekt uiteenlopende politieke richtingen te ondermijnen door rechtse parlementariërs aan te sporen hun steun in te trekken. Dat bleek tevergeefs.



Tijdens het debat voor de stemming toonde Netanyahu zich ervan overtuigd dat hij snel weer aan de macht is. De politicus die aan één stuk twaalf jaar premier was, verklaarde dat hij in de politiek zal blijven en op een dag het land weer zal leiden. In 2009 had hij al een comeback gemaakt nadat hij van 1996 tot 1999 minister-president was geweest.

De partijen van het nieuwe regeringsblok zijn vooral verenigd in hun weerstand tegen Netanyahu, die voor corruptie wordt vervolgd. Het gaat om drie rechtse, twee linkse, twee centrumpartijen en een partij die opkomt voor Arabische Israëli’s.

