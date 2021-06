RAM publiceert nieuwe prijslijst na koninklijk bevel

De nationale luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc (RAM) heeft een uitzonderlijke prijslijst ingevoerd voor het komende zomerseizoen

De prijsherziening komt nadat koning Mohammed VI zondagmiddag de autoriteiten en transportbedrijven het bevel had gegeven om de prijzen voor vlieg en boottickets te verlagen.

De tarieven gelden tussen 15 juni en 30 september. Ze verschillen naargelang het aantal reizigers. Prijzen zijn in euro's, gelden per passagier, en zijn geldig voor directe vluchten naar Marokko in het geval van een retourvlucht.

De inreisvoorwaarden blijven van kracht en de uitzonderlijke vliegtickets kunnen niet worden geannuleerd of worden ingewisseld.

Sinds het nieuws dat Marokko het vliegverbod op 15 juni zal opheffen is een run ontstaan op tickets naar Marokko. Ondanks de relatief strenge inreisvoorwaarden, de torenhoge prijzen, het negatieve reisadvies en de onzekerheden over de coronamaatregelen overwegen veel buitenlandse Marokkanen een reis naar Marokko.



De koning had de betrokkenen opgeroepen het reisverkeer voor buitenlandse Marokkanen te vergemakkelijken tegen "een passende prijs".

Het aanbod van vluchten vanuit Europa naar Marokko wordt de komende maanden flink uitgebreid. RAM stelt tussen 15 juni en 15 september 2,5 miljoen stoelen beschikbaar. Er zullen wekelijks 315 vluchten worden uitgevoerd tussen Marokko en vijf Europese landen.



De oproep van de koning was ook gericht aan alle toeristische operatoren, zowel op het gebied van binnenlands vervoer als accommodatie, om maatregelen te nemen de diaspora "in de beste omstandigheden en tegen een passende prijs te ontvangen".

Stichting Mohammed V heeft laten weten een ondersteuningscampagne te zullen voeren aan boord van passagiersboten vanuit Frankrijk en Italië. Het doel van de campagne is om tijdens de overtocht alle administratieve, douane- en gezondheidsformaliteiten te vergemakkelijken, zodat de reis, aankomst en verblijf in Marokko op een "veilige, vlotte en bevredigende manier" plaats kunnen vinden.

Ook heeft de koning instructies gegeven aan alle Marokkaanse ambassades en consulaten in het buitenland om alles in het werk te stellen om de reis te vergemakkelijken.

