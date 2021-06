Marokko versoepelt inreisvoorwaarden voor reizigers uit risicogebied

Reizigers vanuit landen met een hoog besmettingsrisico hoeven voor vertrek geen toestemming meer te vragen van de Marokkaanse autoriteiten.

Dat laat het Marokkaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken zondagavond weten.

Voor reizigers uit de zogenaamde Lijst B landen (hoog besmettingsrisico) gelden strengere inreisvoorwaarden dan voor reizigers uit Lijst A landen (laag risico). Zo moeten reizigers uit deze landen altijd beschikken over een PCR-test (48 uur) en geldt bij aankomst in Marokko een quarantaineplicht van 10 dagen.

Ook moesten reizigers uit Lijst B landen voor vertrek toestemming vragen bij het Marokkaanse consulaat, dit hoeft voortaan dus niet meer.



De regels voor reizigers uit Lijst A landen zijn ongewijzigd. Volledig gevaccineerde reizigers kunnen Marokko in zonder PCR-test. Reizigers die niet, of slechts deels gevaccineerd zijn moeten bij aankomst in Marokko nog wel een PCR-test (48 uur) overleggen.

Voor de actuele landenlijst kun je de antwoorden op Veel Gestelde Vragen raadplegen.

