Marhaba 2021: Extra ondersteuningspersoneel aan boord bootovertocht

Stichting Mohammed V gaat ondersteunend personeel inzetten aan boord van passagiersboten vanuit Frankrijk en Italië.

Dat laat de stichting zondagavond weten, enkele uren nadat koning Mohammed VI het bevel had gegeven het reisverkeer voor buitenlandse Marokkanen te vergemakkelijken.

De ondersteuningscampagne heeft als doel om tijdens de overtocht alle administratieve, douane- en gezondheidsformaliteiten te vergemakkelijken, zodat de reis, aankomst en verblijf in Marokko op een "veilige, vlotte en bevredigende manier" plaats kunnen vinden.

De jaarlijks terugkerende zomervakantie-campagne 'Marhaba' gaat dit jaar door, weliswaar in beperkte vorm omdat Spaanse havens wederom worden uitgesloten. Voorlopig hebben de Marokkaanse autoriteiten slechts voor drie havens gekozen, namelijk die van Sète en Marseille (Frankrijk) en die van Genua (Italië). De prijzige overtocht duurt tientallen uren maar weerhoudt veel Marokkanen er niet van de reis te overwegen.



Reizigers moeten voor het boarden over een negatieve PCR-test beschikken maar worden ook aan boord nog getest op het coronavirus. Vorig jaar verliepen de overtochten chaotisch, ook zaten honderden passagiers na het aanmeren in Tanger tientallen uren vast nadat een coronabesmetting aan boord werd vastgesteld.

Ondanks de relatief slechte ervaringen heeft de hoge vraag dit jaar al geleidt tot een tekort aan beschikbare plekken. Om de overtocht toch goed te laten verlopen zal de stichting dit jaar personeel inzetten aan boord.



De andere traditionele vormen van opvang en hulpverlening die de stichting inzet gedurende de welkomstcampagne Marhaba blijven ook van kracht, zowel in Marokko als in het buitenland.

De koning had eerder vandaag ook instructies gegeven aan alle Marokkaanse ambassades en consulaten in het buitenland om alles in het werk te stellen om de reis soepel te laten verlopen.



Hij droeg de ambtenaren op om alle administratieve procedures te vergemakkelijken die nodig zijn voor zowel Marokkaanse staatsburgers en buitenlanders die Marokko willen bezoeken.

Het koninklijk bevel om de prijs van vliegtickets te verlagen werd eerder vandaag beantwoordt door de nationale luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc (RAM). Tot dusver zijn tickets voor bootprijzen ongewijzigd bleven en dus nog steeds torenhoog.

