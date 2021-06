Marokko: één dosis Janssen-vaccin voldoende voor vaccinatiebewijs

Volledig gevaccineerde reizigers uit veilige landen (Lijst A) kunnen Marokko in zonder PCR-test.

Marokko erkent daarbij alle vaccins die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn goedgekeurd, ook al zijn deze in eigen land niet goedgekeurd.

De uitdrukking "volledig gevaccineerd" die in officiële verklaringen van de Marokkaanse autoriteiten wordt gebruikt houdt in dat bij aankomst in Marokko minstens vier weken moeten zijn verstreken na ontvangst van de tweede dosis.

Bij het Janssen-vaccin is echter één dosis voldoende en volgens het Marokkaanse zorgministerie betekent dat dus dat mensen die dit vaccin hebben ontvangen worden gezien als "volledig gevaccineerd", meldt nieuwsdienst Medias24 aan de hand van regeringsbronnen. Wel moeten nog steeds vier weken zijn verstreken na ontvangst van het Janssen-vaccin.



Het vaccin van de Nederlandse farmaceut is omstreden nadat in april iemand overleed na ontvangst van het Janssen-vaccin. Ondanks de afwezigheid van een duidelijk verband hebben toch veel mensen de prikafspraak geschrapt, dat is ongeveer 10 procent van het aantal aangewezenen. Het gaat om mensen die in 1967, 1968 en 1976 zijn geboren. Mensen uit andere jaren krijgen een ander vaccin.

Het voordeel van het middel van Janssen is dat deze maar één keer toegediend hoeft te worden. Nadat de hoge verwachtingen van het vaccin wat waren bekoeld besloot de Europese Unie onlangs om af te zien van de helft van de bestelling van het Janssen-vaccin.



Het Janssen-vaccin werd overigens begin maart al door Marokko goedgekeurd voor noodgebruik tijdens de landelijke vaccinatiecampagne. Marokko heeft in totaal vier vaccins goedgekeurd: naast het Janssen-vaccin gaat het om het Russische middel Sputnik-V, het Brits-Zweedse AstraZeneca en Sinopharm van de Chinese staatsfarmaceut CNBG.

Van die vier worden enkel de laatste twee coronavaccins momenteel toegediend in Marokko.

© ANP/Marokko.nl 2021