Ardern: film over terreuraanslag Christchurch erg snel en bruut

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern heeft maandag de plannen voor een film over het bloedbad in Christchurch bekritiseerd.

Tijdens de terreuraanslagen in verschillende moskeeën vielen in 2019 51 doden. Nog eens veertig mensen raakten gewond.

De geplande film zou gaan over de reactie van Ardern op de aanslagen, maar volgens de premier is het project slecht getimed en richt het zich op het verkeerde onderwerp. De aanslagen blijven volgens haar "erg bruut" voor veel inwoners van Nieuw-Zeeland. Het kantoor van de premier liet al eerder weten dat Ardern niet betrokken is bij de film.

"Zoals ik het persoonlijk zie, voelt het als erg snel en erg gevoelloos voor Nieuw-Zeeland", zei Ardern maandag op de televisiezender TVNZ. "En hoewel er zo veel verhalen zijn die op een gegeven moment zouden moeten worden verteld, beschouw ik dat van mij daar niet een van - het zijn de verhalen van de gemeenschap, de families", aldus de premier.



Moslimgemeenschap

Nieuw-Zeelandse moslims reageerden vorige week al geschrokken op de plannen. De woordvoerder van een moslimorganisatie in de regio Canterbury, waar Christchurch ligt, zette vraagtekens bij de timing.

De terreuraanslag ligt bij de moslimgemeenschap nog steeds vers in het geheugen. Een petitie om de productie stil te leggen is inmiddels meer dan 58.000 keer ondertekend.



Ardern kreeg veel lof voor haar reactie op het bloedbad. De rol van de Nieuw-Zeelandse premier moet worden gespeeld door de Australische actrice Rose Byrne.

De film, die volgens vakblad The Hollywood Reporter de naam "They Are Us" krijgt, is ontleend aan een toespraak van Ardern na de aanslagen.

