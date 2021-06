Nieuw-Zeeland excuseert zich voor vernedering migranten

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern heeft maandag aangekondigd dat ze formeel haar excuses zal aanbieden aan immigranten afkomstig van eilanden in de Stille Oceaan.

Tijdens de jaren 70 waren zij vaak het doelwit van "vernederende politie-invallen". Na de Tweede Wereldoorlog werd migratie vanaf eilanden in de Stille Oceaan, zoals Samoa, Tonga en Fiji, door Nieuw-Zeeland aangemoedigd om personeelstekorten in het land op te lossen. Toen de economie achteruitging werden de immigranten ervan beschuldigd banen in te pikken van de lokale bevolking.

Volgens Ardern werden de beruchte invallen rond zonsopgang uitgevoerd door de politie en immigratiediensten die zochten naar mensen met een verlopen visum, om ze vervolgens het land uit te zetten.

De immigranten zouden hierbij zijn beoordeeld op basis van hun ras. Deze doorzoekingen gingen volgens de premier gepaard met verbale en fysieke vernedering.



Erkennen en herstellen

"De invallen en waar ze voor stonden hebben diepe wonden achtergelaten. Hoewel we de geschiedenis niet kunnen veranderen, kunnen we deze wel erkennen en proberen om fouten te herstellen", zei Ardern.

Het formele excuus zal op 26 juni worden gemaakt in het gemeentehuis van de stad Auckland.

