Stormloop op vliegtickets Marokko na prijsverlaging: 120.000 reserveringen in halve dag (video)

De enorme prijsverlaging bij de nationale luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc (RAM) heeft gezorgd voor een stormloop op vliegtickets naar Marokko.

In minder dan 12 uur tijd heeft RAM meer dan 120.000 reserveringen ontvangen, dat meldde RAM-CEO Hamid Addou tijdens een persconferentie vanochtend.

Zowel de website als de mobiele app van RAM zijn slecht bereikbaar als gevolg van de grote stroom aan bezoekers die voor het zomerseizoen nog een vliegticket willen bemachtigen. Het boekingssysteem lag op een gegeven moment meer dan een uur volledig plat.

RAM stelt tussen 15 juni en 15 september 2,5 miljoen stoelen beschikbaar. Er zullen wekelijks 315 vluchten worden uitgevoerd tussen Marokko en vijf Europese landen.



Door de stormloop zijn veel data echter niet meer beschikbaar, dat geldt vooral voor data rondom het offerfeest Eid al-Adha en vluchten met Frankrijk in de maand augustus. Doordat de website slecht bereikbaar was zijn veel plekken dubbel geboekt en ontvingen een aantal mensen vanochtend de mededeling dat de reservering is geannuleerd.

De ongekende prijsverlaging werd zondagavond door RAM aangekondigd nadat koning Mohammed VI de autoriteiten en transportbedrijven het bevel had gegeven om de prijzen voor vlieg en boottickets te verlagen.



De koning hoopt daarmee de Marokkaanse diaspora tegemoet te komen door een bezoek aan het vaderland de komende zomer te vergemakkelijken.

Vroegboekers

De explosieve vraag is niet verrassend, waar vliegtickets vorige week nog tussen de € 600 en € 1.200 kosten is een retourticket nu verkrijgbaar voor bodemprijzen tussen de € 97 en € 150 per persoon. De prijsverlaging is extra zuur voor mensen die vóór de aankondiging een vliegticket hadden gekocht.



Sinds het nieuws dat Marokko het vliegverbod op 15 juni zal opheffen is een run ontstaan op tickets naar Marokko. Ondanks de relatief strenge inreisvoorwaarden, de torenhoge prijzen, het negatieve reisadvies en de onzekerheden over de coronamaatregelen overwegen veel buitenlandse Marokkanen een reis naar Marokko.

Volgens de de RAM-woordvoerder kunnen vroege vogels die vóór de prijsdaling een vliegticket hebben gekocht deze inwisselen voor een tegoed dat later kan worden gebruikt. De vouchers kunnen echter niet worden ingewisseld voor aanschaf van de goedkope vliegtickets.

Ook kan volgens Addou niet worden gegarandeerd dat een ticket op dezelfde data beschikbaar is.

© MAROKKO.NL 2021