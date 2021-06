Marokko: Gezondheidsformulier reizigers vooraf te downloaden

Het Ministerie van Volksgezondheid heeft zondag de Gezondheidsformulieren gepubliceerd die moeten worden ingevuld door alle passagiers die in Marokko aankomen.

De formulieren gelden voor alle reizigers die het land binnenkomen, via de lucht of over het water.



Marokko zal vanaf 15 juni het vliegverkeer hervatten. Reizigers moeten een volledig ingevulde Gezondheidskaart overleggen.

Volledig gevaccineerden uit veilige landen (Lijst A) kunnen Marokko in zonder PCR-test en reizigers die niet, of slechts deels gevaccineerd zijn moeten bij aankomst in Marokko beschikken over een PCR-test (48 uur).

Let wel dat een vaccinatiebewijs in Marokko pas geldig is als de tweede coronaprik minstens vier weken voor aankomst in het land werd toegediend. Voor ontvangers van het Janssen-vaccin is één prik voldoende, maar ook in dit geval moet deze minstens vier weken voor aankomst zijn ontvangen.



Voor reizigers uit de zogenaamde Lijst B landen (hoog besmettingsrisico) gelden strengere inreisvoorwaarden. Zo moeten reizigers uit deze landen altijd beschikken over een PCR-test (48 uur) en geldt bij aankomst in Marokko een quarantaineplicht van 10 dagen. Sinds zondag is vooraf toestemming echter niet meer nodig.

Voor de actuele landenlijst kun je de antwoorden op Veel Gestelde Vragen raadplegen.

