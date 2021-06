Erdogan en Macron pogen geschillen bij te leggen

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan en zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron hebben de NAVO-top maandag aangegrepen om elkaar "lang" te spreken, zegt Macron.

De twee NAVO-bondgenoten botsten afgelopen jaar veelvuldig en daarbij vielen soms harde woorden.

Het onderonsje had werkelijk wat om het lijf, zegt Macrons staf. De twee zouden elkaar drie kwartier hebben gesproken in de hoop hun meningsverschillen over het optreden van Turkije in onder andere Syrië, Libië en Azerbeidzjan en tegen Griekenland en Cyprus "op te helderen. Om voort te gaan met duidelijkheid en respect", aldus de Franse president.

