Erdogan, Macron en Biden pogen geschillen bij te leggen

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan en zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron hebben de NAVO-top maandag aangegrepen om elkaar "lang" te spreken, zegt Macron.

De twee NAVO-bondgenoten botsten afgelopen jaar veelvuldig en daarbij vielen soms harde woorden. Erdogan sprak maandag ook met de Amerikaanse president Joe Biden over hun al haast even ingewikkelde verstandhouding.

Het onderonsje tussen Erdogan en Macron had werkelijk wat om het lijf, zegt de staf van de Franse president. De twee zouden elkaar drie kwartier hebben gesproken in de hoop hun meningsverschillen over het optreden van Turkije in onder meer Syrië, Libië en Azerbeidzjan en tegen Griekenland en Cyprus "op te helderen. Om voort te gaan met duidelijkheid en respect", aldus Macron.

De ruzie ging van kwaad tot erger toen Macron met wetgeving kwam tegen moslims en moslimorganisaties. Erdogan reageerde dat zijn Franse collega maar beter eens naar de psychiater zou gaan.



Kritischer

Erdogan ontmoette in de kantlijn van de NAVO-top in Brussel ook Biden, voor het eerst sinds diens aantreden als president. Biden stelt zich vooralsnog veel kritischer op tegen Turkije dan zijn voorganger Trump. Zo hekelt hij geregeld de Turkse omgang met de mensenrechten.

De NAVO breekt zich geregeld het hoofd over Turkije. Het strategisch gelegen land geldt als een belangrijke bondgenoot. Maar de regering in Ankara maakt voortdurend ruzie met mede-lid Griekenland, mengt zich in conflicten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika en werkt soms ook militair samen met NAVO's oervijand Rusland.

