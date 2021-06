RIVM: Minder dan 900 nieuwe coronagevallen

Het aantal nieuwe coronagevallen daalt verder. Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 899 besmettingen vastgesteld.

Voor het eerst sinds 10 september vorig jaar, aan het begin van de tweede golf, zijn er minder dan 900 positieve tests in een etmaal.

Het aantal positieve tests komt voor de tweede dag op rij uit onder de zogeheten signaalwaarde. Dat is het niveau waarop bij een stijging de alarmbellen zouden afgaan. Nu maakt het de weg vrij voor meer versoepelingen. Op zondag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) iets meer dan 1050 positieve tests.

Op maandagen zijn over het algemeen minder nieuwe gevallen dan op andere dagen. Dat komt doordat in de weekeindes minder mensen zich laten testen. Vorige week maandag meldde het RIVM bijna 1500 positieve tests, de maandag ervoor iets meer dan 2000.



117 gemeenten

Amsterdam telde de meeste nieuwe gevallen. In de hoofdstad kregen 54 inwoners te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. In Den Haag zijn 52 besmettingen bevestigd en in Rotterdam 37. Daarna volgen Tilburg (20), Utrecht en Leidschendam-Voorburg (beide 17).

In maar liefst 117 gemeenten testte helemaal niemand positief. Daaronder zijn Leeuwarden, Lelystad en Heerenveen. Daarnaast zijn er 87 gemeenten waar maar één inwoner besmet bleek. Onder die gemeenten zijn Emmen, Zutphen, Gorinchem en Schiedam.



In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM 9379 meldingen van positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 1340 gevallen per dag. Dat is het laagste peil sinds half september.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen steeg met drie. Het gaat om inwoners van Amsterdam, Enschede en het Brabantse Eersel. Wanneer een coronapatiënt sterft, kan het soms een tijdje duren voordat dit is geregistreerd, dus mogelijk zijn ze al eerder overleden.

Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 1,6 miljoen Nederlanders positief getest. Van meer dan 17.700 mensen is zeker dat ze aan het coronavirus zijn overleden. De werkelijke aantallen zijn hoger.

© MAROKKO.NL 2021