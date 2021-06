Marokko: vaccintekort leidt wederom tot stagnatie vaccinatietempo

De tempo van de landelijke vaccinatiecampagne tegen het coronavirus is weer afgenomen nu de voorraad aan beschikbare vaccins weer uitgeput raakt.

In het weekend worden over het algemeen minder prikken gezet dan op een doordeweekse dag, maar ook in de aanloop naar het weekend werden dagelijks gemiddeld 170.000 mensen geprikt, dat is de helft minder dan normaal.

In de afgelopen dagen werd het vaccin vooral toegediend aan mensen die het middels al een keer hebben ontvangen. Vrijdag kregen slechts 2.983 mensen hun eerste coronaprik toegediend.

De wijziging in het vaccinatiebeleid zorgde de afgelopen dagen voor teleurstelling op priklocaties in verschillende delen van het land. Mensen ontvingen een uitnodigingsbericht per SMS maar werden op de priklocatie alsnog geweigerd.



Zorgautoriteiten maken zich echter geen zorgen. "We verwachten een nieuwe levering van vaccins te ontvangen, die het gebruikelijke ritme van injecties zal hervatten", aldus Moulay Said Afif van de vaccinatiecommissie van het zorgministerie.

Marokko heeft sinds begin april 10 miljoen doses ontvangen, zoals toegezegd door de president van het Nationale Volkscongres van China Li Zhanshu. Door de aankomst van de vaccins de afgelopen weken kon het tempo van de vaccinatiecampagne weer worden opgevoerd nadat deze in maart en april stagneerde.

