Dodental door coronavirus in VS boven de 600.000

Het coronavirus heeft in de Verenigde Staten het leven gekost aan meer dan 600.000 mensen.

Dat meldt persbureau Reuters op basis van eigen onderzoek. Uit de cijfers komt naar voren dat de grootschalige vaccinatiecampagne in het land vermoedelijk flink de rem heeft gezet op de stijging van het dodental.

Het land bereikte de grimmige mijlpaal van 600.000 doden 113 dagen nadat een half miljoen sterfgevallen waren gemeld. De VS gingen daarvoor in 'slechts' 35 dagen van 400.000 naar 500.000 doden. In mei zijn in totaal 18.587 coronagerelateerde sterfgevallen gemeld, waarmee het dodental toen ongeveer 81 procent lager uitviel dan in januari.

Toch voeren de circa 328 miljoen inwoners tellende VS nog steeds de lijst aan van landen met de hoogste officiële dodentallen door corona. Het aantal overleden Amerikaanse patiënten vormt ongeveer 15 procent van de circa 4 miljoen geregistreerde sterfgevallen in de wereld. Nederland heeft sinds het begin van de internationale corona-uitbraak melding gemaakt van de dood van ruim 17.000 coronapatiënten.



De VS behoren wereldwijd echter ook tot de koplopers op vaccinatiegebied. Zeker 166 miljoen volwassenen hebben volgens gezondheidsdienst CDC minstens één prik gehad van een coronavaccin. Het baart de autoriteiten wel zorgen dat steeds minder mensen zich melden voor een prik.

Met onder meer loterijen en gratis ritjes naar vaccinatiecentra wordt geprobeerd om twijfelaars over de streep te trekken.

