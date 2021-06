Marhaba 2021: 8 extra veerboten en 2 lijnen toegevoegd aan vlootplan

Het is straks ook mogelijk om vanuit het Franse Sète de oversteek te maken naar Nador, en vanuit Marseille naar Tanger-Med.

Dat heeft de Marokkaanse MRE-minister Nezha El Ouafi maandag bekend gemaakt tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer.

De twee nieuwe lijnen komen bovenop de reeds eerder aangekondigde maritieme passagiersverbindingen Sète (Frankrijk) - Tanger-Med en Genua (Italië) - Tanger-Med. Om aan de enorme vraag te voldoen worden ook acht extra veerboten ingezet waardoor wekelijks tussen de 20.000 en 27.000 extra passagiers kunnen worden vervoerd.

De uitbreiding van het vlootplan is een reactie op het bevel van Koning Mohammed VI. De monarch had de autoriteiten en transportbedrijven zondagmiddag geïnstrueerd om de prijzen voor vlieg en boottickets te verlagen alsook alles in het werk te stellen om de reis van Marokkaanse diaspora (MRE) tijdens het komende zomerseizoen te vergemakkelijken.



Als onderdeel van de jaarlijks terugkerende zomervakantie-campagne 'Marhaba' zal Stichting Mohammed V extra ondersteunend personeel inzetten aan boord van passagiersboten vanuit Frankrijk en Italië. De ondersteuningscampagne heeft als doel om tijdens de overtocht alle administratieve, douane- en gezondheidsformaliteiten te vergemakkelijken, zodat de reis, aankomst en verblijf in Marokko op een "veilige, vlotte en bevredigende manier" plaats kunnen vinden.

De nationale luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc (RAM) verlaagde zondagavond drastisch de prijzen voor vliegtickets met een enorme stormloop op de afgeprijsde vliegtickets als gevolg. In minder dan een halve dag tijd werden meer dan 120.000 tickets gereserveerd.



RAM heeft laten weten het aantal stoelen uit te zullen breiden van de 2,5 miljoen naar minstens 3 miljoen verspreid over 75 verschillende luchtverbindingen wereldwijd. Op het gebied van binnenlandse vluchten zullen 20 nieuwe luchtbruggen worden opgezet, met name van of naar Marrakech en Agadir.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken verwacht komende zomer zo'n drie miljoen Marokkanen vanuit de hele wereld te verwelkomen.

© MAROKKO.NL 2021