Marokko: Ook veerboten verlagen tarieven na koninklijk bevel, autoriteiten onderhandelen met Portugal

Na de ingrijpende prijsherziening bij de nationale luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc (RAM) zullen ook de ticketprijzen voor veerboten tussen Europa en Marokko sterk dalen.

Dat meldt het Marokkaanse Ministerie van Transport maandagavond.

De adviesprijzen voor retourtickets, met auto, voor een gezin van 4 personen zijn verlaagd tot € 450 voor een middellange lijn en € 995 voor een langeafstandslijn. Naar verwachting zullen de nieuwe prijzen op "korte termijn" worden gepubliceerd.

Het ministerie is sinds zondagmiddag in onderhandeling met Franse en Italiaanse havenbedrijven om de capaciteit en het aantal instaphavens te vergroten en de prijzen van boottickets te verlagen.



De uitbreiding van het vlootplan is een reactie op het bevel van Koning Mohammed VI. De monarch had de autoriteiten en transportbedrijven zondagmiddag geïnstrueerd om de prijzen voor vlieg en boottickets te verlagen alsook alles in het werk te stellen om de reis van Marokkaanse diaspora (MRE) tijdens het komende zomerseizoen te vergemakkelijken.

Extra capaciteit en meer instaphavens

Maandagmiddag werd al bekend dat acht extra veerboten zullen worden ingezet om de passagierscapaciteit te vergroten. Verwacht wordt dat de totale wekelijkse capaciteit zal worden verhoogd naar 48.000 passagiers en 15.000 voertuigen. Daarmee kunnen gedurende de zomervakantie periode in totaal 650.000 passagiers en 180.000 voertuigen de oversteek maken.



Ook worden twee nieuwe lijnen toegevoegd waardoor het straks ook mogelijk wordt om vanuit het Franse Sète de oversteek te maken naar Nador, en vanuit Marseille naar Tanger-Med.

Portugal

Marokkaanse autoriteiten zijn nog in gesprek met Portugese havenautoriteiten om de haven van Portimao te verbinden met Tanger-Med.

Het gebruik van een Portugese haven toont duidelijk het streven van Marokko om de Spaanse havens te blijven omzeilen, "om coronagerelateerde redenen", klinkt het vanuit Rabat.

© MAROKKO.NL 2021