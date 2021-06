Israël zet extra politiediensten in tijdens provocerende vlaggenmars in Jeruzalem

Israëlische politie zal dinsdag 2.000 extra troepen inzetten om bescherming te bieden aan deelnemers van de vlaggenmars

De provocerende vlaggenmars door bezet Oost-Jeruzalem werd maandagavond goedgekeurd door de Israëlische minister van Binnenlandse Omer Bar-Lev, ondanks dringend afraden van de Joint List, een alliantie van vier Arabische Israëlische politieke partijen.

Palestijnse functionarissen en partijen hebben gewaarschuwd voor de gevolgen van het toestaan ​​van de vlaggenmars en houden de Israëlische regering verantwoordelijk voor de gevolgen.

Volgens de Israeli Broadcasting Corporation zal de politie worden ingezet in de buurt van de routes die de deelnemers tijdens de mars zullen nemen. Volgens de omroep zullen ook extra bezettingstroepen worden ingezet in gemengde steden en het Wadi Ara-gebied in afwachting van het geweld tijdens de mars.



Extreemrechtse groeperingen in Israël hebben maandag opgeroepen om deel te nemen aan de mars die langs de muren van de oude stad van Jeruzalem loopt en stopt bij Bab al-Amud alvorens door te gaan naar de al-Buraq-muur van Al-Aqsa, bij de joden bekend als de 'Westelijke Muur'.

Palestijnse facties hebben de Palestijnen opgeroepen zich te verzamelen in het Bab al-Amoud-gebied, een van de poorten van de Oude Stad in Oost-Jeruzalem, ten tijde van de mars.



Maandag riep de Joint List, een alliantie van vier Arabische Israëlische politieke partijen, premier Naftali Bennett en Bar-Lev op om de mars te annuleren. De provocerende mars omvat de "vlagdans", waarbij deelnemers dansen terwijl ze de Israëlische vlag dragen bij Bab al-Amud, één van de poorten van de oude stad van Jeruzalem.

De mars zou vorige maand worden georganiseerd ter gelegenheid van de illegale Israëlische bezetting van Oost-Jeruzalem maar werd uitgesteld vanwege de Israëlische luchtaanvallen in de dichtbevolkte Gazastrook.





