Spaanse buitenlandminister bevestigt plannen voor volledige annexatie Ceuta en Melilla

Het lijkt erop dat de Spaanse regering het plan om de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla toe te voegen aan het Europese Schengengebied serieus neemt.

De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Arancha Gonzalez Laya bevestigde dinsdagochtend de geruchten over een eventuele annexatie van de Spaanse stadsenclaves in Noord-Afrika.

Het hoofd van de Spaanse diplomatie bevestigde dat de regering van haar land overweegt de twee bezette steden volledig te annexeren en daarmee effectief het voorrecht afschaft voor inwoners van omringende Marokkaanse gebieden om de enclaves visumvrij te betreden.

Gonzalez Laya bevestigd daarmee eerdere verklaringen van de Spaanse Staatssecretaris voor de Europese Unie (EU) Juan Gonzalez Barba, die zij vrijdag dat er grenscontroles zullen worden toegepast aan de grenzen met Marokko in Noord-Afrika.



Jarenlang konden Marokkanen uit de steden rondom de twee Spaanse enclaves zonder visum de landsgrenzen naar Ceuta en Melilla oversteken. Voor reizen naar het Spaanse vastenland of het Schengengebied bleef een visum verplicht.

De plannen zijn de laatste provocatie van de Spaanse bewindsvrouw die in eigen land onder vuur ligt wegens haar bijdrage aan het bilaterale getouwtrek die uitmondde in een dieptepunt in de betrekkingen tussen Rabat en Madrid.



De twee enclaves spelen een sleutelrol in de diplomatieke crisis tussen Spanje en Marokko. De onrust tussen de twee landen bereikte een hoogtepunt nadat vorige maand 8000 mensen Ceuta vanuit Marokko wisten te bereiken, naar verluidt omdat Marokkaanse grenswachten niet ingrepen.

De Marokkaanse regering heeft meermaals laten weten de twee bezette Marokkaanse steden terug te willen hebben. Een verklaring waarin de Marokkaanse premier Saad Eddine El Othmani de Spaanse soevereiniteit over Ceuta en Melilla in twijfel trok zorgde in december voor onrust in Madrid.

© MAROKKO.NL 2021